Татьяна, литературный редактор детективных романов, знакомится с обаятельным мужчиной по имени Юра. Подруга Тани - следователь Надя, выясняет, что Юра недавно освободился из мест заключения, где провел три года за кражу старинного ювелирного украшения – парюры. Тогда драгоценности не были найдены, а теперь же деталь парюры, серьга, случайно обнаруживается в цветочном горшке «денежного дерева», вынесенного из сгоревшей квартиры. За драгоценностями начинают охоту бандиты, которые сразу же выходят на Юру. Таня, поверив, что Юру несправедливо обвинили в краже, решает помочь ему и оказывается втянута в опасную игру.