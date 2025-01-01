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Киноафиша Сериалы Денежное дерево

Денежное дерево (2025 - …)

Denezhnoe derevo 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут

О чем сериал

Татьяна, литературный редактор детективных романов, знакомится с обаятельным мужчиной по имени Юра. Подруга Тани - следователь Надя, выясняет, что Юра недавно освободился из мест заключения, где провел три года за кражу старинного ювелирного украшения – парюры. Тогда драгоценности не были найдены, а теперь же деталь парюры, серьга, случайно обнаруживается в цветочном горшке «денежного дерева», вынесенного из сгоревшей квартиры.  За драгоценностями начинают охоту бандиты, которые сразу же выходят на Юру. Таня, поверив, что Юру несправедливо обвинили в краже, решает помочь ему и оказывается втянута в опасную игру.
 

В ролях
В ролях
Екатерина Симаходская
Екатерина Симаходская
Александр Пацевич
Александр Пацевич
Александра Большакова
Олег Сурнов
Олег Сурнов
Константин Третьяков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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