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Блаженная Ксения. История любви
Киноафиша Блаженная Ксения. История любви

Спектакль Блаженная Ксения. История любви

Смелая и виртуозная трактовка мифа о любимой петербургской святой
Постановка
Александринский театр 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Блаженная Ксения. История любви в Александринском театре

Спектакль Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви» посвящён одной из самых загадочных и почитаемых фигур Санкт-Петербурга — Блаженной Ксении Петербургской. С момента премьеры 27 февраля 2009 года, этот спектакль стал знаковым событием в театральной жизни города и в творческой биографии режиссёра. Фокин исследует темы преображения и борьбы с внутренними демонами через призму истории Ксении Григорьевны Петровой, женщины XVIII века, ставшей символом духовного подвига и самоотречения.

Сюжет и концепция

Пьеса Вадима Леванова рассказывает о судьбе Ксении, которая после потери мужа, умершего без покаяния, принимает его обличие и продолжает его жизнь в надежде спасти его душу. На сцене разворачивается история о том, как Ксения взаимодействует с людьми своего времени и последующих эпох, оставляя след в их судьбах и в истории Петербурга.

Актуальная редакция

Редакция спектакля, созданная в 2018 году, сохраняет глубокие духовные и исторические подтексты оригинала. В обновлённой версии наряду с корифеями Николаем Мартоном, Сергеем Паршиным и Галиной Карелиной, участвуют молодые артисты театра: Анна Блинова, Николай Белин, Тимур Акшенцев и другие. Эта постановка продолжает удивлять зрителей и погружать их в духовные размышления, приближая их к пониманию себя и своей истории.

Исторический контекст и сценография

Спектакль показывает, как менялись эпохи и общественные условия, используя костюмы, речь и манеры, характерные для различных исторических периодов. В каждой сцене переплетаются реалии времени и вечные человеческие стремления к духовной истине и любви.

«Блаженная Ксения. История любви» — это не просто театральное произведение, а глубокое исследование духовного преображения и внутреннего поиска истины. Спектакль приглашает зрителей к размышлениям о собственных жизненных испытаниях и пути к духовной гармонии через призму исторической и личной судьбы героини.

Режиссер
Валерий Фокин
Валерий Фокин
В ролях
Янина Лакоба
Игорь Волков
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Галина Карелина
Сергей Паршин
Сергей Паршин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви Блаженная Ксения. История любви

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