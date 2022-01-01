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Екатерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич
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Дата рождения
18 сентября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Одесса, Украина
Рост
170 см
Биография Екатерины Тышкевич

Екатерина Тышкевич родилась 18 сентября 1994 года в украинском городе Одессе в семье врачей. Отец Кати был кардиологом, а мама – невропатологом. Родителям хотелось, чтобы их дочь продолжила семейную традицию и пошла в медицинский, но уже в десять лет Тышкевич-младшая объявила, что собирается стать актрисой. С ранних лет девочка принимала участие в любительских школьных постановках, ходила в кружок юных театралов, а после получения аттестата поехала в Киев, где подала документы в Национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Харизма и природный артистизм юной актрисы расположили к ней режиссеров, и девушка еще в студенческие годы начала появляться на экране в эпизодах таких сериалов как «Возвращение Мухтара» или «Женский доктор». В 2015 году ей удалось попасть в проект «Бессмертник», где Екатерина получила сложную драматическую роль. Но, несмотря на негативные качества, персонаж Тышкевич полюбился российским и украинским зрителям, принеся девушке узнаваемость в обеих странах и профессиональную востребованность.

Участие в данном телепроекте не только принесло девушке первую популярность, но и удачу в личной жизни. На съемках Катерина встретила актера Валентина Томусяка, с которым зимой 2019 года сыграла свадьбу. В этом же году актриса снялась сразу в четырех картинах.

Интересные факты о Екатерине Тышкевич
  • В юные годы Катя получила звание мини-мисс «Жемчужина Юга» на одесском конкурсе красоты;
  • Героиня Тышкевич в сериале «Бессмертник» обладала резким характером, вследствие чего юная актриса часто участвовала в сценах с драками. Екатерина ориентировалась на помощь режиссеров и исполняла все трюки без помощи дублеров. Случались и травмы: однажды в процессе игры актриса повредила ногу осколком битого стекла;
  • Ведущей свадебного торжества Кати с актером Валентином Тумусяком была Оксана Байрак, медовый месяц молодожены провели в Таиланде;
  • Катя признается, что она – очень прямолинейный человек, чем нередко отталкивает от себя окружающих.
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