Екатерина Тышкевич родилась 18 сентября 1994 года в украинском городе Одессе в семье врачей. Отец Кати был кардиологом, а мама – невропатологом. Родителям хотелось, чтобы их дочь продолжила семейную традицию и пошла в медицинский, но уже в десять лет Тышкевич-младшая объявила, что собирается стать актрисой. С ранних лет девочка принимала участие в любительских школьных постановках, ходила в кружок юных театралов, а после получения аттестата поехала в Киев, где подала документы в Национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Харизма и природный артистизм юной актрисы расположили к ней режиссеров, и девушка еще в студенческие годы начала появляться на экране в эпизодах таких сериалов как «Возвращение Мухтара» или «Женский доктор». В 2015 году ей удалось попасть в проект «Бессмертник», где Екатерина получила сложную драматическую роль. Но, несмотря на негативные качества, персонаж Тышкевич полюбился российским и украинским зрителям, принеся девушке узнаваемость в обеих странах и профессиональную востребованность.

Участие в данном телепроекте не только принесло девушке первую популярность, но и удачу в личной жизни. На съемках Катерина встретила актера Валентина Томусяка, с которым зимой 2019 года сыграла свадьбу. В этом же году актриса снялась сразу в четырех картинах.