Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Виктория Заболотная

Виктория Заболотная

Виктория Заболотная
Виктория Заболотная
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 августа 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Шверин, ГДР (Германия)
Рост
165 см
Биография Виктории Заболотной

Виктория Заболотная родилась 6 августа 1990 рода в Германии, но вскоре ее семья переехала в Петербург. Будущая актриса с детства интересовалась музыкой и пением. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В 2007 году поступила в СПбГАТИ на факультет актерского мастерства на курс Ю. Красовского. После окончания академии актриса стала работать в театре «Буфф». Карьера в театре складывается успешно: актриса задействована во многих постановках, среди них «Эзоп», «Ужин дураков», «Снежная королева» и многие другие. Параллельно с работой в театре снимается в кино. 

Первую роль в кино актриса сыграла в сериале «ОБЖ», на съемки которого она попала после 10 класса. Затем играла в эпизодических и второстепенных ролях в сериалах и фильмах. Настоящий успех ей принесла роль Екатерины Груздевой в российском аналоге американского сериала «Бесстыдники». Она запомнилась зрителям яркой внешностью и отличной актерской игрой. 

После сериала «Бесстыдники» Актриса стала получать все больше предложений о работе. 

О своей личной жизни актриса не любит говорить и держит ее в секрете от публики. 

Интересные факты о Виктории Заболотной
  • В детстве Виктория мечтала стать певицей;
  • У Виктории есть младшая сестра Влада;
  • Актриса принимала участие в сьемках рекламных видеороликов. Ее можно увидеть в рекламе шоколада «Особый» и компании МТС;
  • Сотрудничала с коллективом «Лаборатория ON ТЕАТР»;
  • Виктория полгода проучилась в театральной академии в классе В. Норенко как вольнослушательница, но после поступила в мастерскую к Ю. Красовскому;
  • Актриса любит путешествовать, охотно делится впечатлениями и фотографиями из поездок.
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Приложение киноафиши