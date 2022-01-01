Виктория Заболотная родилась 6 августа 1990 рода в Германии, но вскоре ее семья переехала в Петербург. Будущая актриса с детства интересовалась музыкой и пением. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В 2007 году поступила в СПбГАТИ на факультет актерского мастерства на курс Ю. Красовского. После окончания академии актриса стала работать в театре «Буфф». Карьера в театре складывается успешно: актриса задействована во многих постановках, среди них «Эзоп», «Ужин дураков», «Снежная королева» и многие другие. Параллельно с работой в театре снимается в кино.

Первую роль в кино актриса сыграла в сериале «ОБЖ», на съемки которого она попала после 10 класса. Затем играла в эпизодических и второстепенных ролях в сериалах и фильмах. Настоящий успех ей принесла роль Екатерины Груздевой в российском аналоге американского сериала «Бесстыдники». Она запомнилась зрителям яркой внешностью и отличной актерской игрой.

После сериала «Бесстыдники» Актриса стала получать все больше предложений о работе.

О своей личной жизни актриса не любит говорить и держит ее в секрете от публики.