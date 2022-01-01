Российский детективно-драматический сериал «Агентство “Справедливость”» – это история о неподкупном судье Александре Косареве. Согласно его решению, следователь Константин Холмогоров лишился свободы сроком на 7 лет. Он получил наказание за то, что подбросил сексуальному маньяку улику, чтобы привлечь его к ответственности. В день, когда Холмогоров вышел на свободу, он столкнулся с судьей. И в это же время кто-то убил того самого маньяка. Полиция думает, что к этому причастен Холмогоров, но Косарев считает иначе.