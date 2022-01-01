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Постер к сериалу Агентство «Справедливость»
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Киноафиша Сериалы Агентство «Справедливость»
Агентство «Справедливость» (2022 - …) Агентство «Справедливость»
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

Российский детективно-драматический сериал «Агентство “Справедливость”» – это история о неподкупном судье Александре Косареве. Согласно его решению, следователь Константин Холмогоров лишился свободы сроком на 7 лет. Он получил наказание за то, что подбросил сексуальному маньяку улику, чтобы привлечь его к ответственности. В день, когда Холмогоров вышел на свободу, он столкнулся с судьей. И в это же время кто-то убил того самого маньяка. Полиция думает, что к этому причастен Холмогоров, но Косарев считает иначе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Владимир Постников
Иван Батарев
Иван Батарев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Агентство «Справедливость» - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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