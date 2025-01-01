Меню
16+
Возраст 16+

О спектакле

«Палата бизнес-класса». Комедия-фарс от сценариста «Бедной Насти»

Кризис, эпидемия и холод вгоняют в тоску? Мы предлагаем самый мощный антидепрессант — билет на новую комедию-фарс «Палата бизнес-класса» от драматурга Александра Коровкина, автора сценариев к популярным телесериалам «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и другим.

Подготовьтесь к двум часам заразительного хохота и полному удовлетворению от торжества справедливости — этого так не хватает в повседневной жизни! Забудьте о таблетках, покупайте билеты на спектакль!

Сюжет

В больничной палате сталкиваются судьбы двух весьма разных людей: прожжённого коммерсанта, который только что перенёс пикантную операцию, и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки и решает провернуть её любой ценой.

Его приключения включают в себя изощрённое укрытие любовницы от жены, выталкивание мужа любовницы из окна и множество других безумных поступков. Каждый поворот сюжета обещает удивление и смех, а в итоге — полный хеппи-энд и переосмысление настоящих ценностей всеми героями.

Театр-постановщик

Антреприза

В ролях

  • Сергей Рост
  • Светлана Пермякова
  • Георгий Мартиросян
  • Семён Стругачёв
  • Виктория Заболотная
  • Дмитрий Аверин
  • Татьяна Васильева
  • Ольга Прокофьева
  • Маргарита Алёшина
  • Елена Вершинина
  • Елена Проклова

Режиссёр

Семён Стругачёв

Продолжительность

120 минут.

Купить билет на спектакль Палата бизнес-класса

В других городах
Апрель
27 апреля понедельник
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1800 ₽

