Спектакль Палата бизнес-класса

«Палата бизнес-класса». Комедия-фарс от сценариста «Бедной Насти»

Кризис, эпидемия и холод вгоняют в тоску? Мы предлагаем самый мощный антидепрессант — билет на новую комедию-фарс «Палата бизнес-класса» от драматурга Александра Коровкина, автора сценариев к популярным телесериалам «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и другим.

Подготовьтесь к двум часам заразительного хохота и полному удовлетворению от торжества справедливости — этого так не хватает в повседневной жизни! Забудьте о таблетках, покупайте билеты на спектакль!

Сюжет

В больничной палате сталкиваются судьбы двух весьма разных людей: прожжённого коммерсанта, который только что перенёс пикантную операцию, и заслуженного артиста-пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки и решает провернуть её любой ценой.

Его приключения включают в себя изощрённое укрытие любовницы от жены, выталкивание мужа любовницы из окна и множество других безумных поступков. Каждый поворот сюжета обещает удивление и смех, а в итоге — полный хеппи-энд и переосмысление настоящих ценностей всеми героями.

Театр-постановщик

Антреприза

В ролях

Сергей Рост

Светлана Пермякова

Георгий Мартиросян

Семён Стругачёв

Виктория Заболотная

Дмитрий Аверин

Татьяна Васильева

Ольга Прокофьева

Маргарита Алёшина

Елена Вершинина

Елена Проклова

Режиссёр

Семён Стругачёв

Продолжительность

120 минут.