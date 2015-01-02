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Палата бизнес-класса
Киноафиша Палата бизнес-класса

Спектакль Палата бизнес-класса

Антреприза от Семена Стругачева из «Особенностей национальной охоты» 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Семен Стругачев и Татьяна Вдовиченко представляют спектакль «Палата бизнес-класса»

В больничной палате сталкиваются два совершенно разных человека: опытный коммерсант и заслуженный артист-пенсионер. Судьба свела их в непростой момент — после пикантной операции, когда оба героя оказываются в вынужденной изоляции.

Неожиданные повороты сюжета

Бизнесмен, не желающий мириться с обстоятельствами, готов на всё, чтобы не сорвать крупную сделку, намеченную на ближайшее время. Его стремление к успеху сталкивается с комичными ситуациями и характером пенсионера, что создает уникальную атмосферу взаимодействия.

Звезды сатирического жанра

Спектакль обещает блестящую игру актеров, которые мастерски передают все нюансы своих персонажей. Сатирический жанр раскрывается через неожиданные повороты сюжета, что делает зрелище не только развлекательным, но и глубоким.

Подарок для зрителей

Посещение спектакля «Палата бизнес-класса» станет отличным подарком для всех категорий зрителей. Ожидайте смех, эмоции и возможность задуматься о важности человеческих отношений в самых неожиданных условиях.

Режиссер
Семен Стругачев
Семен Стругачев
В ролях
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Елена Проклова
Елена Проклова
Георгий Мартиросян
Георгий Мартиросян
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 31 августа
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00

Фотографии

Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса Палата бизнес-класса

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