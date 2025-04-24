В провинциальном городе Сутейске сенсация: местный богатей и меценат Егор Фомин женился на московской поп-звезде Вике Токарской. Обретя уютное семейное гнездо, Виктория, однако, продолжает "звездить", изводя капризами мужа и прислугу. Единственной, кто даёт ей отпор, становится далёкая от искусства кухарка Ульяна. Противостояние госпожи и служанки готово закончиться скандальным увольнением, но внезапно Ульяна узнаёт, что нервозность Виктории вызвана не только её дурным характером: хозяйку преследует маньяк. А вскоре в доме происходит убийство, которое, возможно, является актом устрашения Виктории. У Ульяны недюжинный дедуктивный талант, к тому же она вдова погибшего оперативника. С помощью бывшего напарника мужа – следователя Прошкина – Ульяна не только выходит на след преступника, пробравшегося в дом Фоминых, но и становится незаменимой помощницей Виктории в распутывании других преступлений в городе.