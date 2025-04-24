Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Стряпуха-4. Тени пустых домов
1 постер
Киноафиша Сериалы Стряпуха-4. Тени пустых домов

Стряпуха-4. Тени пустых домов (2025 - 2025)

Stryapuha-4. Teni pustyh domov 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В провинциальном городе Сутейске сенсация: местный богатей и меценат Егор Фомин женился на московской поп-звезде Вике Токарской. Обретя уютное семейное гнездо, Виктория, однако, продолжает "звездить", изводя капризами мужа и прислугу. Единственной, кто даёт ей отпор, становится далёкая от искусства кухарка Ульяна. Противостояние госпожи и служанки готово закончиться скандальным увольнением, но внезапно Ульяна узнаёт, что нервозность Виктории вызвана не только её дурным характером: хозяйку преследует маньяк. А вскоре в доме происходит убийство, которое, возможно, является актом устрашения Виктории. У Ульяны недюжинный дедуктивный талант, к тому же она вдова погибшего оперативника. С помощью бывшего напарника мужа – следователя Прошкина – Ульяна не только выходит на след преступника, пробравшегося в дом Фоминых, но и становится незаменимой помощницей Виктории в распутывании других преступлений в городе.

В ролях
В ролях
Татьяна Трунова
Александр Пашков
Александр Пашков
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Светлана Щедрина
Светлана Щедрина
Виктория Заболотная
Виктория Заболотная
Виталий Такс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Стряпуха-4. Тени пустых домов - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше