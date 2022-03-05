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Feduk
Feduk
Федор Инсаров
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Feduk
Федор Инсаров
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Дата рождения
9 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Москва, Россия
Рост
180 см
Биография Feduk
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Фильмография Feduk
Семейный бюджет
комедия
2021, Россия
0.0
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Статьи о персоне
Жена Федука показала первое фото новорожденной дочери
Российский рэпер Федор Инсаров, известный под псевдонимом Федук, на минувшей неделе стал отцом. Первенца 30-летнему артисту подарила дочь ресторатора Аркадия Новикова — Александра.
1 комментарий
5 марта 2022 17:33
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