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Киноафиша Сериалы Свиридовы

Свиридовы (2013 - 2013)

Sviridovy 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 9 канал Израиль+
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал Эльдара Салаватова о тернистом пути одной семьи. Служба Ивана Свиридова в армии подходит к концу. Он возвращается домой, где его все это время ждали верные друзья детства: Равиль, Маркин, Пашуля и Ритка. Компания закатывает вечеринку в честь возвращения друга. На ней Иван встречает Миру, с которой у него начинается роман, полный непредсказуемых поворотов. Теперь перед Иваном стоит вопрос о том, чем заняться в новой главе жизни. Он хочет вернуться к разработке проекта, над которым работал во время учебы и который сразу же привлек внимание влиятельных бизнесменов. Но обширное семейство имеет на Ивана свои виды: дядя пытается решить карьерные вопросы за племянника. Иван не привык к такому обращению: он ссорится с дядей и настаивает на собственном пути. Однако и мать Ивана диктует сыну, как ему следует жить, и осуждает его роман с ветреной Мирой. Проблемы начинают напоминать снежный ком, из-под которого Иван отчаянно пытается выбраться.

В ролях
В ролях
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Свиридовы - Сезон 1 Сезон 1
2013, 8 эпизодов
 
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