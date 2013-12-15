Сериал Эльдара Салаватова о тернистом пути одной семьи. Служба Ивана Свиридова в армии подходит к концу. Он возвращается домой, где его все это время ждали верные друзья детства: Равиль, Маркин, Пашуля и Ритка. Компания закатывает вечеринку в честь возвращения друга. На ней Иван встречает Миру, с которой у него начинается роман, полный непредсказуемых поворотов. Теперь перед Иваном стоит вопрос о том, чем заняться в новой главе жизни. Он хочет вернуться к разработке проекта, над которым работал во время учебы и который сразу же привлек внимание влиятельных бизнесменов. Но обширное семейство имеет на Ивана свои виды: дядя пытается решить карьерные вопросы за племянника. Иван не привык к такому обращению: он ссорится с дядей и настаивает на собственном пути. Однако и мать Ивана диктует сыну, как ему следует жить, и осуждает его роман с ветреной Мирой. Проблемы начинают напоминать снежный ком, из-под которого Иван отчаянно пытается выбраться.