Российский мелодраматический сериал «Когда солнце взойдёт» – это история о девушке по имени Рита Козырева. Она испытывает нежные чувства к своему преподавателю в медицинском институте – великолепному хирургу Игорю Осинцеву. Девушка прожила вместе с ним 5 лет, но в ЗАГС влюбленные так и не пошли. Проблема заключается в том, что Осинцев официально женат. Его законная супруга Любовь категорически отказывается полюбовно оформить развод. В конфликте родителей Андрей, сын Игоря, выступает на стороне матери.