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Киноафиша Сериалы Когда солнце взойдёт
Когда солнце взойдёт (2018 - 2018) Когда солнце взойдёт 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Когда солнце взойдёт» – это история о девушке по имени Рита Козырева. Она испытывает нежные чувства к своему преподавателю в медицинском институте – великолепному хирургу Игорю Осинцеву. Девушка прожила вместе с ним 5 лет, но в ЗАГС влюбленные так и не пошли. Проблема заключается в том, что Осинцев официально женат. Его законная супруга Любовь категорически отказывается полюбовно оформить развод. В конфликте родителей Андрей, сын Игоря, выступает на стороне матери.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Павел Юлку
Андрей Лукьянов
Андрей Лукьянов
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Когда солнце взойдёт - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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