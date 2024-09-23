Меню
Киноафиша Сериалы Все средства хороши

Все средства хороши (2024 - 2024)

Vse sredstva horoshi 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Привычная жизнь Даши «дом-работа-дом» разворачивается на 180 градусов, когда она получает видео, на котором запечатлен ее любимый муж Алексей в объятиях красотки Евы. Даша решает увидеть все собственными глазами и сталкивается «на месте преступления» с Иваном, бывшим парнем Евы.   Даша с Иваном решают разрушить порочный союз и разрабатывают план по возвращению Алексея в лоно семьи, а Евы – к Ивану. Их смелые креативные идеи срабатывают: Даша с Алексеем оказываются в одной постели. Но ночь любви оборачивается неожиданным результатом: Алексей возвращается обратно к любовнице, а Даша узнает, что беременна. Она решает воспитывать ребенка одна, и тут в ее жизни снова возникает Иван, а Алексей «очень вовремя» проникается идеей отцовства и решает насильно вернуть жену…

В ролях
Владимир Бутенко
Марина Барсукова
Анастасия Денисова
Маргарита Шерш
Евгений Кениг
Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Все средства хороши - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
