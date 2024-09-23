Привычная жизнь Даши «дом-работа-дом» разворачивается на 180 градусов, когда она получает видео, на котором запечатлен ее любимый муж Алексей в объятиях красотки Евы. Даша решает увидеть все собственными глазами и сталкивается «на месте преступления» с Иваном, бывшим парнем Евы. Даша с Иваном решают разрушить порочный союз и разрабатывают план по возвращению Алексея в лоно семьи, а Евы – к Ивану. Их смелые креативные идеи срабатывают: Даша с Алексеем оказываются в одной постели. Но ночь любви оборачивается неожиданным результатом: Алексей возвращается обратно к любовнице, а Даша узнает, что беременна. Она решает воспитывать ребенка одна, и тут в ее жизни снова возникает Иван, а Алексей «очень вовремя» проникается идеей отцовства и решает насильно вернуть жену…