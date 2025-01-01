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Доун Льюис
Dawnn Lewis
Киноафиша
Персоны
Доун Льюис
Доун Льюис
Dawnn Lewis
Дата рождения
13 августа 1961
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Бруклин, США
Популярные фильмы
7.5
Десятое королевство
(2000)
0.0
Звездный путь: Нижние палубы
(2020)
Фильмография Доун Льюис
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2020
2000
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Звездный путь: Нижние палубы
комедия, фантастика
2020, США
7.5
Десятое королевство
драма, приключения, фэнтези
2000, США
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