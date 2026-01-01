Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Воскрешение»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Узо Адуба
Награды
Награды и номинации Узо Адубы
Uzo Aduba
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Узо Адубы
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667