Киноафиша Персоны Узо Адуба Награды

Uzo Aduba
Награды и номинации Узо Адубы
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
