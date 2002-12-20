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Персоны
Изабелла Феррейра
Изабелла Феррейра
Isabella Ferreira
О персоне
Фильмография
Изабелла Феррейра
Isabella Ferreira
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Дата рождения
20 декабря 2002
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
165 см
Биография Изабеллы Феррейры
Родилась 20 декабря 2002 года. Бостон, Массачусетс, США.
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