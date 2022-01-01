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Балтазар Бреки Сампер
Балтазар Бреки Сампер
Baltasar Breki Samper
О персоне
Фильмография
Балтазар Бреки Сампер
Baltasar Breki Samper
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Дата рождения
22 июля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Рейкьявик, Исландия
Рост
189 см
Биография Балтазара Бреки Сампера
Родился 22 июля 1989 года. Рейкьявик, Исландия.
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