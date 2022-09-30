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Постер сериала Фиолетовый как море
Постер сериала Фиолетовый как море
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Фиолетовый как море

Фиолетовый как море (2022 - …)

Viola come il mare 18+
Год выпуска 2022
Страна Италия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Продолжительность сериала 60 часов 0 минут

О чем сериал

Мисс Италия и модный журналист Виола Витале возвращается в Палермо, чтобы разыскать своего отца. Начав работать в разделе криминальных новостей, она проводит собственные расследования. А ещё Виола обладает редким психологическим феноменом синестезией — она видит эмоции людей в разном цвете, что нередко помогает ей в жизни и работе. Вскоре она знакомится с полицейским Франческо Демиром, который сначала подозревает её в убийстве, а после выяснения всех обстоятельств дела вместе с ней начинает расследовать различные преступления.

В ролях
В ролях
Антонино Брускетта
Антонино Брускетта
Джан Яман
Джан Яман
Симона Каваллари
Симона Каваллари
Франческа Киллеми
Франческа Киллеми
Томмазо Базили
Томмазо Базили
Giovanni Nasta
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.6 IMDb
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Сезоны
Фиолетовый как море - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Фиолетовый как море - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 12 эпизодов
 
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