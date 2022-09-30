Мисс Италия и модный журналист Виола Витале возвращается в Палермо, чтобы разыскать своего отца. Начав работать в разделе криминальных новостей, она проводит собственные расследования. А ещё Виола обладает редким психологическим феноменом синестезией — она видит эмоции людей в разном цвете, что нередко помогает ей в жизни и работе. Вскоре она знакомится с полицейским Франческо Демиром, который сначала подозревает её в убийстве, а после выяснения всех обстоятельств дела вместе с ней начинает расследовать различные преступления.