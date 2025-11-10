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6.5
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LEGO Супергерои Marvel: Странные Истории
6.5
LEGO Супергерои Marvel: Странные Истории
, 2025
Lego Marvel Avengers: Strange Tails
США / боевик, приключения, анимация / 18+
Трейлеры
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
6.5
LEGO Супергерои Marvel: Странные Истории
Трейлер
Трейлер
В ролях
Стивен Блум
Крис Кокс
Уилл Фридл
Лайам О’Брайэн
Troy Baker
Hawkeye
Алиа Шокат
Train Driver
Алиа Шокат
Train Driver
Джеймс С. Мэтис III
Thanos
Джеймс С. Мэтис III
Thanos
Мик Уингерт
Stark Computer
Мик Уингерт
Stark Computer
Мик Уингерт
Stark Computer
Сценарист
Генри Гилрой
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
США
Продолжительность
44 минуты
Год выпуска
2025
Производство
Marvel Animation, The LEGO Group
Другие названия
Lego Marvel Avengers: Strange Tails, LEGO Marvel Avengers: Die virale Bedrohung, Lego Marvel Avengers: Historias Extrañas, LEGO Marvel Avengers: Kočkování, LEGO Marvel Avengers: Mačacie šialenstvo, LEGO Marvel Avengers: Szalone historie, Lego Marvel Vingadores: Histórias Estranhas, LEGO Vingadores Marvel: Histórias Estranhas
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Рейтинг мультфильма
6.5
Оцените
12
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие мультфильмы
Обновлено 10 ноября 2025
Трейлеры мультфильма
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LEGO Супергерои Marvel: Странные Истории
Трейлер
0
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Цитаты
Thor
Клянусь бородой Одина!
Magneto
Ни одна борода тебя не спасёт.
Отзывы о мультфильме
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