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Джей Хейден
Джей Хейден
Jay Hayden
О персоне
Фильмография
Джей Хейден
Jay Hayden
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Дата рождения
20 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Нортфилд, Вермонт, США
Рост
183 см
Биография Джея Хейдена
Родился 20 февраля 1987 года. Нортфилд, Вермонт, США.
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