Правила для плохих девчонок

House Rules For Bad Girls / Bad Girls / New Hope Manor 18+
О фильме

Мятежную девушку Ребекку отдают на перевоспитание в женский интернат в Нью-Хоупе. Кровавый палач в белом учит местных постоялиц строго следовать правилам. Молодежный триллер-слешер «Правила для плохих девчонок» стал полнометражным дебютом независимого режиссера Дэнни ЛеГаре. Под крышей кошмарного интерната поселились герои Ника Чинланда, Эшли Дайк, Эми Доленц, Джея Хейдена и других. Юная бунтарка Ребекка попадает в специализированный интернат для проблемных девушек, расположенный в американской глубинке Нью-Хоуп, штат Пенсильвания. Здесь содержатся самые разные воспитанницы – от распутной оторвы до тихой отличницы, – которых уличили в криминальных наклонностях. Школа перевоспитания оказывается не просто суровой, а кровавой. Девушкам приходят конверты с указаниями и правилами, причем любое неповиновение может обернуться смертной карой. Палач, загадочная фигура в белом, преследует нарушительниц порядка с ножом в руке. Кто скрывается под маской, и что движет убийцей?

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Дата выхода
5 ноября 2014 Германия
1 января 2009 США
Производство Black Hole Films, FINC Films
Другие названия
New Hope Manor, House Rules for Bad Girls, New Hope, バッドガール・キラー
Режиссер
Дэнни ЛеГаре
В ролях
Ник Чинланд
Ник Чинланд
Эшли Дайк
Эми Доленц
Все актеры и съемочная группа
