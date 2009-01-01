Мятежную девушку Ребекку отдают на перевоспитание в женский интернат в Нью-Хоупе. Кровавый палач в белом учит местных постоялиц строго следовать правилам. Молодежный триллер-слешер «Правила для плохих девчонок» стал полнометражным дебютом независимого режиссера Дэнни ЛеГаре. Под крышей кошмарного интерната поселились герои Ника Чинланда, Эшли Дайк, Эми Доленц, Джея Хейдена и других. Юная бунтарка Ребекка попадает в специализированный интернат для проблемных девушек, расположенный в американской глубинке Нью-Хоуп, штат Пенсильвания. Здесь содержатся самые разные воспитанницы – от распутной оторвы до тихой отличницы, – которых уличили в криминальных наклонностях. Школа перевоспитания оказывается не просто суровой, а кровавой. Девушкам приходят конверты с указаниями и правилами, причем любое неповиновение может обернуться смертной карой. Палач, загадочная фигура в белом, преследует нарушительниц порядка с ножом в руке. Кто скрывается под маской, и что движет убийцей?