Персоны
Джефф Шаффер
Jeff Schaffer
О персоне
Фильмография
Новости
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Золотая малина 2004
Худший сценарий
Номинант
