Персоны Джефф Шаффер Награды

Награды и номинации Джеффа Шаффера

Jeff Schaffer
Награды и номинации Джеффа Шаффера
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Золотая малина 2004 Золотая малина 2004
Худший сценарий
Номинант
