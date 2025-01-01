Меню
Лорен Бушар
Награды
Награды и номинации Лорена Бушара
Loren Bouchard
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лорена Бушара
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая анимационная программа
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая анимационная программа
Номинант
