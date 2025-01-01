Меню
Брэд Фалчук
Награды
Награды и номинации Брэда Фалчука
Brad Falchuk
О персоне
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Брэда Фалчука
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA 2011
Best International
Номинант
Best International
Номинант
