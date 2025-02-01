Татьяна Архипова – ведущий специалист в Центре психологической помощи. На работе ее очень ценят и ставят в пример молодым. Но сама Татьяна как "сапожник без сапог": она легко решает проблемы других людей, но со своей семьей разобраться не может. Деспотичная мать постоянно действует ей на нервы. Сын-подросток с ней практически не общается. А единственная подруга Валя заверяет: как только в доме появится мужчина, все сразу наладится! Однажды на работу к Татьяне приходит следователь, майор Владимир Смагин, и сообщает, что женщина, которую Татьяна спасла от попытки самоубийства, позже все же пошла на этот отчаянный шаг. Смагину предстоит выяснить, могла ли Татьяна подтолкнуть ее покончить с собой…