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Киноафиша Сериалы Я помогу

Я помогу (2025 - 2025)

Ya pomogu 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Татьяна Архипова – ведущий специалист в Центре психологической помощи. На работе ее очень ценят и ставят в пример молодым. Но сама Татьяна как "сапожник без сапог": она легко решает проблемы других людей, но со своей семьей разобраться не может. Деспотичная мать постоянно действует ей на нервы. Сын-подросток с ней практически не общается. А единственная подруга Валя заверяет: как только в доме появится мужчина, все сразу наладится! Однажды на работу к Татьяне приходит следователь, майор Владимир Смагин, и сообщает, что женщина, которую Татьяна спасла от попытки самоубийства, позже все же пошла на этот отчаянный шаг. Смагину предстоит выяснить, могла ли Татьяна подтолкнуть ее покончить с собой…

В ролях
В ролях
Ольга Кузнецова
Ольга Кузнецова
Екатерина Олькина
Екатерина Олькина
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Никита Панов
Никита Панов
Анастасия Балякина
Анастасия Балякина
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Сезоны
Я помогу - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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