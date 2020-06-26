Тьма спускается на город, где люди забыли, что такое любовь и преданность, сострадание и жалость. Хаос завладевает душами и утягивает их на дно. С каждым днем все сложнее пробираться через чащу всеобъемлющей пустоты. Однако надежда есть. Оперативник Кирилл находит флешку с ужасным видео, на котором истязают юную девушку. Полицейские начинают вести расследование данного происшествия и понимают, что повсюду пропадает множество детей, которых никто не ищет. Сперва места преступлений напоминают оккультные обряды, но это лишь часть беды. Город засыпает, и просыпается водоворот.