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Постер к сериалу Водоворот
Постер к сериалу Водоворот
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Водоворот
Водоворот (2020 - 2020) Водоворот 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

Тьма спускается на город, где люди забыли, что такое любовь и преданность, сострадание и жалость. Хаос завладевает душами и утягивает их на дно. С каждым днем все сложнее пробираться через чащу всеобъемлющей пустоты. Однако надежда есть. Оперативник Кирилл находит флешку с ужасным видео, на котором истязают юную девушку. Полицейские начинают вести расследование данного происшествия и понимают, что повсюду пропадает множество детей, которых никто не ищет. Сперва места преступлений напоминают оккультные обряды, но это лишь часть беды. Город засыпает, и просыпается водоворот.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков Александр Краснов, ст.опер
Аристарх Венес
Аристарх Венес
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Владислав Абашин
Владислав Абашин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Водоворот - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Водоворот
Кадры из сериала
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