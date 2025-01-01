Меню
Награды и номинации Дэвида Бениоффа

Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Лучшая режиссура драматического сериала
 Outstanding Writing for a Drama Series
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Outstanding Writing for a Drama Series
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Outstanding Writing for a Drama Series
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Outstanding Writing for a Drama Series
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
 Outstanding Writing for a Drama Series
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
 Outstanding Writing for a Drama Series
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
 Outstanding Writing for a Drama Series
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Best International
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
