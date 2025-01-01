Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэвид Бениофф
Награды
Награды и номинации Дэвида Бениоффа
David Benioff
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Дэвида Бениоффа
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2013
Best International
Номинант
Best International
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться
Спилберг хотел снять «Гарри Поттера» по-своему — с анимацией и другим Гарри: почему эту версию зарубили в последний момент
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого
Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х
По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои
«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться
«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
Шпион, жиган или уркаган: Говорухин пускал пыль в глаза, но зрители разгадали профессию Фокса из «Места встречи»
Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека
«Был в шоке»: от роли в «Гараже» Хазанов отказался, предложив Рязанову задуматься о кладбище
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667