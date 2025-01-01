Меню
Ли Джон-джэ
Награды
Награды и номинации Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ли Джон-джэ
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
