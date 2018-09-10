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Постер к сериалу Муж на 100 дней
Постер к сериалу Муж на 100 дней
Постер к сериалу Муж на 100 дней
Постер к сериалу Муж на 100 дней
Постер к сериалу Муж на 100 дней
Постер к сериалу Муж на 100 дней
Постер к сериалу Муж на 100 дней
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
7 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Муж на 100 дней

Муж на 100 дней (2018 - 2018)

Baekilui Nanggoonnim 16+
Год выпуска 2018
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Муж на 100 дней» – это корейская историческая мелодрама о потерявшем память юном принце. Во времена правления династии Чосон в стране начинается страшная засуха и голод. Чтобы задобрить богов, молодой наследник Ли Юль издает указ – срочно выдать замуж всех вдов. Но юная вдовушка Хон-щим вовсе не собирается идти под венец второй раз. Когда в ее деревне появляется неизвестный дурачок, не помнящий, кто он такой, девушка решает напоказ выйти за него. Вот только выясняется, что это – принц Ли Юль, который ударился головой.

В ролях
В ролях
Хан Со-хи
Чо Хан-чхоль
Чо Сон-ха
Ким Сон-хо
Хо Джон-мин
Ким Джэ-ён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Муж на 100 дней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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