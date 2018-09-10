Сериал «Муж на 100 дней» – это корейская историческая мелодрама о потерявшем память юном принце. Во времена правления династии Чосон в стране начинается страшная засуха и голод. Чтобы задобрить богов, молодой наследник Ли Юль издает указ – срочно выдать замуж всех вдов. Но юная вдовушка Хон-щим вовсе не собирается идти под венец второй раз. Когда в ее деревне появляется неизвестный дурачок, не помнящий, кто он такой, девушка решает напоказ выйти за него. Вот только выясняется, что это – принц Ли Юль, который ударился головой.