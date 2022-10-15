Последний клиент
–
В момент, когда медиа переполнены ужасными новостями об убийстве и похищении новорожденного, в кабинет успешной психолога Сюзанны Хартманн входит молодой человек с необычным запросом. Детство, оставившее его лишенным внимания и заботы со стороны семьи, привело молодого человека к стремлению исчезнуть из жизни бесследно.
Сюзанна, столкнувшаяся с тревожной историей молодого человека, начинает глубокое погружение в его внутренний мир, где скрыты темные уголки и тайны его души.
Прям Дания удивила!
Конец 🔥🔥🔥
Даже слезу пустила. Редко сопереживаешь убийце
