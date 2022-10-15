Меню
Последний клиент
Последний клиент. Дублированный трейлер

Последний клиент. Дублированный трейлер

Дата публикации: 12 сентября 2022
Последний клиент – В момент, когда медиа переполнены ужасными новостями об убийстве и похищении новорожденного, в кабинет успешной психолога Сюзанны Хартманн входит молодой человек с необычным запросом. Детство, оставившее его лишенным внимания и заботы со стороны семьи, привело молодого человека к стремлению исчезнуть из жизни бесследно. Сюзанна, столкнувшаяся с тревожной историей молодого человека, начинает глубокое погружение в его внутренний мир, где скрыты темные уголки и тайны его души.
User 15 октября 2022, 06:51
Оценка
🔥🔥🔥
Прям Дания удивила!
Конец 🔥🔥🔥
Даже слезу пустила. Редко сопереживаешь убийце
15 октября 2022, 06:51 Ответить
User 26 декабря 2023, 23:55
Оценка
Фильм отличный, держит в напряжении, очень интересный 👍🏻 режиссер гений
26 декабря 2023, 23:55 Ответить
Киноафиша.инфо 27 декабря 2023, 16:19
в ответ на сообщение User от 26 декабря 2023, 23:55
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
27 декабря 2023, 16:19 Ответить
Киноафиша.инфо 27 декабря 2023, 16:19
в ответ на сообщение User от 15 октября 2022, 06:51
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
27 декабря 2023, 16:19 Ответить
6.5 Последний клиент
Последний клиент триллер, 2022, Дания
