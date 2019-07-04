«Голем: Начало»: Рецензия Киноафиши

Конец XVII века, маленькая еврейская деревушка на территории Литвы. Безутешная мать Ханна (Хани Фюрстенберг), несколько лет назад потерявшая своего сына, продолжает попытки завести нового ребенка вместе с мужем Бенджамином (Ишай Голан). Затея это бесполезная и никакого результата не приносит. Тогда Ханна решает посвятить себя изучению древних еврейских текстов. Женщинам не дозволено изучать каббалу, однако Ханна при молчаливом согласии мужа занимается именно этим. И не зря. Скоро в общину вторгнутся недоброжелательные соседи ― их селения охвачены чумой, которой евреи избежали: они живут удаленно, практически не поддерживая контакты с иноверцами. Угрюмый Владимир (Алексей Тритенко) ставит им ультиматум ― или они вылечат его больную дочь, или же иудеям придется заплатить. Чудесное спасение народа от чумы трактуется другими как эксперименты с черной магией. Тогда Ханна, впитавшая в себя мудрость древних сакральных текстов, решает создать Голема. Ожившее существо из глины (выглядит большую часть времени как обычный мальчик) должно защитить евреев от нападок соседей, но на деле оказывается чуть ли не большей угрозой. Голем ― давний персонаж как еврейской мифологии, так и мировой литературы (например, одноименный роман Густава Майринка). До больших экранов он добрался тоже относительно рано ― в начале ХХ века режиссер и актер Пауль Вегенер снимает целых три фильма про это создание, самым известным из которых является «Голем, как он пришел в мир» (1920). В вегенеровской интерпретации глиняный человек, оживленный при помощи магии, может быть временным средством, которое вскоре обязательно срикошетит по создателям. Вот и режиссеры нового фильма Дорон и Йоав Пас выбирают то же самое понимание персонажа. Израильский «Голем: Начало» не делает создание чудовищным и устрашающим, поскольку оно выглядит как обычный живой мальчик, после того глина будет смыта. Но за этим детским обличием скрывается грозное оружие. И здесь сценарист Эриель Коэн делает небезынтересный сюжетный акцент.

«Голем: Начало»

Голем всегда был порождением мужских рук, а женщину всегда держали на дистанции от всего темного и сакрального. Однако в этом фильме именно Ханна, потерявшая своего сына и переживающая глубокую психологическую травму, решает уподобиться богу. Это любопытный фем-разворот древнейшей легенды делает ее актуальной в современном мире. При этом фильму поразительно не хватает сценарной изобретательности. «Голем: Начало» кажется слишком предсказуемым ― мы понимаем, почему Ханна создаст чудовище, к чему это приведет и чем все закончится. С другой стороны, это небезынтересная психологическая драма про женщину на грани нервного срыва. На Ханну давит маскулинное окружение, которое прямо-таки требует от нее родить ребенка, дать жизнь. Однако создание Голема трактуется ими как отступление от женской природы. Будучи продуктом национального производства, которое не в силах тягаться с голливудским массовым хоррором, «Голем: Начало» подкупает тем, что не превращается в кровавое месиво, лишь изредка позволяя себя всплески насилия. Фильм братьев Пас скорее наследует скромному авторскому фильму ужасов (первой на ум придет «Ведьма» Роберта Эггерса), который визуальными средствами старается достичь нужной атмосферы.

Марат Шабаев