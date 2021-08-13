«CODA: ребенок глухих родителей»: Рецензия Киноафиши

В маленьком городке Глостер (Массачусетс, США) живет семья глухих людей, которые зарабатывают на жизнь ловлей рыбы. Особо богатыми их не назовешь: из-за регулирования в этой сфере и перекупщиков они едва сводят концы с концами. Главная героиня — младший ребенок семейства, 17-летняя Руби Росси (Эмилия Джонс — «Высотка», «Доктор Кто»). Она единственный слышащий член семьи, поэтому на ее плечах огромная «ноша» в виде социальной ответственности — без Руби ее отец и брат, например, не могут по правилам выйти в море.

Все меняется, когда в старшей школе девочка влюбляется в молодого человека, который при выборе дополнительных занятий выбирает школьный хор. Недолго думая, Руби записывается в ту же группу, руководитель которой с первых же занятий подмечает у девушки особый талант к пению. Он предлагает ей всерьез подумать о поступлении в музыкальную школу в Бостоне. Руби придется делать тяжелый выбор между персональной мечтой и семейным ремеслом.

Название ленты — аббревиатура, которая расшифровывается как children of deaf adults (дословно «дети глухих родителей»). На первый взгляд фильм выглядит типовой coming of age историей: подросток, переживающий кризис и страдающий от всплесков юношеского максимализма и неуверенности, берет волю в кулак и движется навстречу своей мечте. По факту вторая полнометражная картина Сиан Хедер — образец сложносочиненной истории со множеством слоев. Это, пожалуй, то, что разительно выделяет «CODA» на фоне схожих инди-проектов. Хедер адаптировала для американской аудитории франко-бельгийскую драму Эрика Лартиго «Семейство Белье» 2014 года, сменив антураж на побережье Массачусетса и сохранив образ главной героини, вынужденной служить для своей семьи «бесплатным переводчиком 24/7».

CODA: ребенок глухих родителей

На первом плане, естественно, Руби. Ее сложный характер явно ковался в этой семье не один год: начиная с того, что девочка родилась, минуя благостную атмосферу любви (в одной из сцен мама буквально признается, что, когда врачи проверяли слух Руби, молилась в надежде, что девочка будет глухой, как и вся семья), заканчивая тем, что обиженный и страдающий от недостатка внимания старший брат заявляет: «Пока ты не родилась, у нас все было хорошо». Тема отверженности и инаковости, которую переживает Руби, находясь в среде самых близких, казалось бы, людей (собственной семьи), представлена в фильме более чем широко.

Лента Хедер не оставляет за бортом и социальный аспект: наблюдая за перипетиями быта семейства Росси, можно заметить, что они держатся особняком, практически не пытаясь встроиться в существующий общественный конструкт. Любое появление новых людей в доме воспринимается с опаской и недоверием; отсюда и молчание Руби, которая не решается рассказать о своем новом увлечении и занятиях с руководителем хора (Эухенио Дербес — «Инструкции не прилагаются», «Геошторм»).

Это неимоверно милое кино, которое в отдельных эпизодах сильно с этим перегибает. Может показаться, что режиссер намеренно выкручивает уровень душевности на 146%, но это не так. На пробивание эмоциональной стены, априори существующей между зрителем и героем на экране, работает и тревожная, но мягкая музыка, и сбивающие накал драмы юмористические зарисовки (главными героями в них, как правило, становятся отец и мать Руби; это люди, которые, будучи с рождения глухими, сумели вырасти во враждебной среде, но сохранить заряд оптимизма и даже толику энтузиазма).

CODA: ребенок глухих родителей

Помимо прочего, фильм Сиан Хедер — наглядное пособие о равном отношении к людям с особенностями в развитии. На весь хронометраж в кадре лишь один раз звучит слово «инвалид» (кажется, судебная система Соединенных Штатов, в отличие от многих других государственных институций, еще не поддалась веяниям левых реформаторов Америки). В остальном сюжет представляет зрителю семью, которая не только сумела выстроить удобоваримую социальную коммуникацию, но и делает попытки занять определенную нишу в экономическом цикле. Никто не ноет, не жалуется и не причитает, спекулируя своими особенностями. Герои берут судьбу в свои руки и делают все необходимое.

Про главный конфликт Руби «семья VS мечта» картина ни на минуту не забывает. С каждым новым витком успеха в одной плоскости (например, после первых разговоров о престижной школе Беркли) на другой «чаше весов» девушку ждут неудачи (в данном случае конфликты и недопонимания). Вероятно, так «CODA» рефлексирует над принципом сохранения энергии в природе, переводя его на понятный для социума пример. В своем устремлении заниматься любимым делом героиня Руби в чем-то похожа на персонажа Майлза Теллера из «Одержимости»; в своих детско-родительских отношениях — на героиню Сирши Ронан в «Леди Берд». Казалось бы, такие разные по тональности фильмы вряд ли когда-нибудь найдут точку пересечения, но ей чудом оказался сложный и противоречивый характер Руби.

Это важное и грамотно сотканное кино, которое способно окунуть зрителя в холодный чан с эмоциональными манипуляциями, а потом «согреть» его суровым социальным реализмом, где между «хочется» и «необходимо» можно выбрать исключительно что-то одно. Картина Сиан Хедер — проникновенная и универсальная (вовсе не американская, не подумайте) ода взрослению с социальным подтекстом и живыми, настоящими героями, которым сопереживаешь до последней минуты.