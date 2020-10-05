Оповещения от Киноафиши
6.0 Рейтинг IMDb: 6.3
Киноафиша Сериалы Родственные души

Родственные души (2020 - 2020)

Soulmates 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал AMC
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

«Родственные души» — это фантастический сериал, выходящий на американском канале AMC. Главные роли исполнилиЧарли Хитон, Билл Скарсгард и Натан Стюарт-Джарретт. Действие шоу разворачивается в недалеком будущем, когда каждый человек получил возможность найти своего соулмэйта с помощью высоких технологий. Как правило, люди получают все контакты своей родственной души, в том числе адрес и телефон. В случае, если поиск не дал результатов, они вынуждены ждать, пока вторая половинка также не обратится к помощи новой программы. 

В ролях
Сара Снук
Кингсли Бен-Адир
Дэвид Костабайл
Джей Джей Филд
Лайа Коста
Долли Уэллс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.0
6.3 IMDb
Сезоны
Родственные души - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
