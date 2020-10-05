«Родственные души» — это фантастический сериал, выходящий на американском канале AMC. Главные роли исполнилиЧарли Хитон, Билл Скарсгард и Натан Стюарт-Джарретт. Действие шоу разворачивается в недалеком будущем, когда каждый человек получил возможность найти своего соулмэйта с помощью высоких технологий. Как правило, люди получают все контакты своей родственной души, в том числе адрес и телефон. В случае, если поиск не дал результатов, они вынуждены ждать, пока вторая половинка также не обратится к помощи новой программы.