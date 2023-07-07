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Киноафиша Новости Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь»

Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь»

7 июля 2023 10:10
Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь»

Снял фильм режиссер «Короля Ричарда», а продюсером выступает сын великого музыканта.

Студия Paramount выпустила первый трейлер биографической драмы «Боб Марли: Одна любовь».

Фильм посвящен жизни легендарного регги-музыканта Боба Марли (Кингсли Бен-Адир), чье творчество вдохновило целые поколения стремиться к счастью и свободе несмотря ни на что. Картина охватывает все важнейшие этапы биографии певца — от начала карьеры на Ямайке до момента восхождения к вершинам мировой славы.

В трейлере показаны как кадры выступлений Марли, так и отрывки сцен, посвященных его отношениям с семьей и близкими. В ролике уделено немало внимания печально известному инциденту, когда в 1976 году группа вооруженных людей обстреляла музыканта, его жену Риту (Лашана Линч) и менеджера. В финале ролика герой произносит знаменитую фразу:

«Одна любовь, одно сердце, одна судьба».

Режиссером картины выступил Рейнальдо Маркус Грин, наиболее известный по лентам «Хороший Джо Белл» и «Король Ричард», последняя из которых была удостоена шести номинаций на «Оскар». Одним из продюсеров проекта является сын реального Боба Марли, Зигги Марли. Он впервые презентовал фильм на фестивале CinemaCon 2023, где заявил, что его главной целью является сохранение великого наследия отца:

«Я выступаю здесь не только как продюсер этого фильма, но и как распорядитель невероятного наследия моего отца… Его месседж о единстве и любви сейчас актуален как никогда. Благодаря этой картине люди углубят свою связь с Бобом и получат более полное представление о нем».

Премьера «Боба Марли: Одна любовь» состоится 12 января 2024 года.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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