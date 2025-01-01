Меню
Лукас Донт
Lukas Dhont
Каннский кинофестиваль 2022
Главный приз фестиваля
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
В некоторой перспективе
Победитель
Квир-пальма
Победитель
Золотая камера
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
