Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маурицио Тесей
Маурицио Тесей Maurizio Tesei
Киноафиша Персоны Маурицио Тесей

Маурицио Тесей

Maurizio Tesei

Дата рождения
1 января 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Рим, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой

Популярные фильмы

28 дней 7.1
28 дней (2025)
Меня зовут Джиг-Робот 7.0
Меня зовут Джиг-Робот (2015)
Недуг 6.0
Недуг (2017)

Фильмография Маурицио Тесей

Жанр
Год
28 дней 7.1
28 дней Il nibbio
драма 2025, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
Недуг 6
Недуг Il contagio
драма 2017, Италия
Меня зовут Джиг-Робот 7
Меня зовут Джиг-Робот Lo chiamavano Jeeg Robot
боевик, фантастика 2015, Италия
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше