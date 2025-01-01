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Бениамино Марконе
Beniamino Marcone
Киноафиша
Персоны
Бениамино Марконе
Бениамино Марконе
Beniamino Marcone
Дата рождения
28 июля 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Чивитавеккья, Италия
Популярные фильмы
7.2
28 дней
(2025)
Билеты
6.2
Скрытый цвет вещей
(2017)
5.8
Мой шпион: Вечный город
(2024)
Фильмография Бениамино Марконе
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2017
2012
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
7.3
28 дней
Il nibbio
драма
2025, Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
Билеты
5.8
Мой шпион: Вечный город
My Spy: The Eternal City
боевик, комедия
2024, США
Смотреть трейлер
6.3
Скрытый цвет вещей
Il colore nascosto delle cose
драма, мелодрама
2017, Италия / Швейцария
Молодой Монтальбано
драма, криминал, детектив
2012, Италия
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