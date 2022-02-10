«Гоу, Феликс!»: Рецензия Киноафиши

Два года назад Феликс лишился отца: тот отправился в море рыбачить, но так и не вернулся. Однако мальчик не оставил надежды однажды воссоединиться с ним, и потому, как только его мама отправляется в отпуск, Феликс объединяется со старым рыбаком Томом, – вместе они надеются найти остров, неподалеку от которого в последний раз видели отца мальчика. Это место – предмет бессчетного количества морских баек, и в скором времени Том и Феликс узнают почему.

«Гоу, Феликс!» начинается как детская сказка об отважном мальчике, который, вопреки обстоятельствам, всеобщему равнодушию и самой природе, отправляется в, казалось бы, бесперспективное путешествие. Действие развивается довольно динамично, и лишь иногда в него врываются странные эпизоды со злобной мультяшкой: то она выступает перед завороженной ее речью толпой в духе Маска или Безоса, то строит коварный план, чтобы убедить заносчивого богача инвестировать в ее проект – тайное общество бессмертных людей, которые живут на том самом острове из рыбацких историй. По сути, эта дама по имени Моргана – лидер культа.

Гоу, Феликс!

Когда главные герои добираются туда, мультфильм приобретает черты антиутопии, чего совсем не ожидаешь от детской анимации: Моргана страдает мегаломанией, члены ее так называемого общества выглядят практически одинаково, да и создается впечатление, что их чем-то накачивают. История, в общем-то, не новая, но любопытно, насколько она приглянется детям, для которых в конечном счете и снят этот мультфильм. Антиутопические мотивы обыгрываются очень деликатно и очень недолго: счастливый конец неизбежен, а злодейка получит по заслугам – без обязательной для детского кино дидактики, конечно, не обходится.

Легкий налет антиутопии, видимо, задумывался как элемент, который должен был бы сделать фильм хоть сколько-нибудь любопытным для взрослого, но, во-первых, для такого жанра он получает слишком жизнеутверждающий финал, а во-вторых, для него «Гоу, Феликс!» простоват. Это кино – почти в полном смысле детское: его авторы воздержались от стандартного набора приемов, к которым обычно прибегают создатели анимации, надеясь адаптировать ее для взрослых. Нет отсылок к поп-культуре, нет тщательно спрятанных в диалогах шуток ниже пояса. Работавшая над «Гоу, Феликс!» команда отдает предпочтение самому простому способу рассмешить – физической комедии. Охранников острова Том и Феликс постоянно щелкают по носу, причем с очень характерным пружинистым звуком, их металлические шлемы оказываются их же проклятием, а звездами фильма становится дуэт из попугая Тома и кота Феликса: у первого пиратская повязка и крюк вместо одной ноги, а второй скорее похож на собаку, заточенную в теле кошки.

Гоу, Феликс!

«Гоу, Феликс!» – простенькое кино, которое тем не менее пытается говорить со своими зрителями (детьми, в первую очередь) на важные темы: семья, бессмысленность бессмертия, умение проживать любые эмоции – даже отрицательные. Мультфильм не предлагает ничего нового, компьютерная анимация порой может показаться недоработанной и весьма скудной, но все же это неплохой вариант для семейного просмотра, особенно с совсем маленькими зрителями.