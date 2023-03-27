Вышел трейлер фэнтезийного фильма «Рыцари Зодиака» по одноименным манге и аниме

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фэнтезийного фильма «Рыцари Зодиака», основанного на одноименныъ аниме и манге авторства Масами Курумады. Главные роли в картине исполнили Макэню («Стальной алхимик: Месть Шрама»), Шон Бин («Властелин колец: Братство Кольца»), Мэдисон Айсмен («Американская семейка»), Фамке Янссен («Люди Икс») и Ник Стал («По волчьим законам»).

Главный герой — обычный парень Сэя (Макэню), который внезапно обнаруживает в себе сверхъестественные силы. Вскоре с ним связывается загадочный мужчина Алман Киддо (Бин), который заявляет, что протагонист получил невероятные способности, поскольку ему суждено стать защитником богини Афины, переродившейся в теле молодой девушки Сиенны (Айсмен). Сэя начинает изнурительные тренировки для овладения великой силой рыцаря богини. Вскоре ему приходится столкнуться с могущественными врагами, стремящимися погрузить мир во тьму.э

Режиссером ленты выступает Томаш Багиньский, наиболее известный по сериалу «Ведьмак» и короткометражному фильму «Кафедральный собор», за которую он получил номинацию на «Оскар». Сценарий был написан Джошем Кэмпбеллом («Кловерфилд, 10»), Мэттом Стюкеном («Боец без правил») и Килом Мюррэйем («Тачки»).

Оригинальная манга Курумады выходила с 1986 по 1991 год. Позже она была адаптирована в формате аниме-сериала, транслировавшего с 1986 по 1989 годы, и множества других аниме-проектов. В 2019 году Netflix выпустил ремейк оригинального шоу, созданный с помощью трехмерной компьютерной графики. По сей день «Рыцари Зодиака» остаются одной из самых популярных аниме-франшиз в Японии.

Премьера «Рыцарей Зодиака» состоится 12 мая.