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Кэнъю Хориути
Кэнъю Хориути
Ken'yu Horiuchi
О персоне
Фильмография
Кэнъю Хориути
Ken'yu Horiuchi
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Дата рождения
30 июля 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Готемба, Сидзуока, Япония
Рост
173 см
Биография Кэнъю Хориути
Родился 30 июля 1957 года. Готемба, Сидзуока, Япония.
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