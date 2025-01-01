Меню
Персоны
Когонада
Награды
Награды и номинации Когонада
Kogonada
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Когонада
Каннский кинофестиваль 2021
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
International
Номинант
Сандэнс 2022
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Победитель
Сандэнс 2017
Лучшее из следующего!
Номинант
