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Джин Лу
Джин Лу
Jing Lu
О персоне
Фильмография
Джин Лу
Jing Lu
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Дата рождения
16 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Джин Лу
Родилась 16 мая 1985 года. Шанхай, Китай.
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Фильмография Джин Лу
Безумно богатые азиаты
комедия
2018, США
7.0
Уцелевшая
триллер, боевик
2015, США
5.0
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