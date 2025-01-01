Спектакль Это все она

Спектакль задает важные вопросы о взаимоотношениях между матерью и сыном: как восстановить доверие и понять друг друга? Мать и сын живут в изолированных мирах и едва общаются. Чтобы восстановить связь, Мать начинает общаться с сыном через соцсети, выдавая себя за его ровесницу. Этот виртуальный мир обманчиво становится для обоих реальностью, в которой они находят то, чего не хватает в реальной жизни. Сын влюбляется в виртуального аватара Матери, не подозревая, что это она. Однако иллюзия разрушается, когда правда становится очевидной.
Спектакль Андрея Иванова и Данила Чащина затрагивает вечные вопросы о межличностных отношениях и ценностях, поднимая проблемы, актуальные для многих зрителей. «Это все она» не предлагает готовых ответов, оставляя каждому зрителю возможность самостоятельно найти свой путь к пониманию и гармонии в семейных отношениях.
Теме отцов и детей, борьбе поколений, выяснению, в чьё же время трава более изумрудного оттенка и т.п. посвящено достаточно текстов. Это нормально. У подростков играют гормоны, под влиянием которых они хотят снести старый мир, а пожившие родители не понимают, зачем сносить то, что хорошо стоит. Всю историю человечества так и происходит. Поэтому если и идти на подобные постановки, то ради нового взгляда на проблему. Давайте обсудим, подходит ли для этого спектакль «Это всё она» с Викторией Толстогановой в главной роли, режиссёр Данил Чащин.