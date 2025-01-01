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Это все она
Билеты от 1500₽
Киноафиша Это все она

Спектакль Это все она

Романтическая трагедия 16+
Продолжительность 1 час 35 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сюжет спектакля «Это все она»

Спектакль задает важные вопросы о взаимоотношениях между матерью и сыном: как восстановить доверие и понять друг друга? Мать и сын живут в изолированных мирах и едва общаются. Чтобы восстановить связь, Мать начинает общаться с сыном через соцсети, выдавая себя за его ровесницу. Этот виртуальный мир обманчиво становится для обоих реальностью, в которой они находят то, чего не хватает в реальной жизни. Сын влюбляется в виртуального аватара Матери, не подозревая, что это она. Однако иллюзия разрушается, когда правда становится очевидной.

Темы и актуальность

Спектакль Андрея Иванова и Данила Чащина затрагивает вечные вопросы о межличностных отношениях и ценностях, поднимая проблемы, актуальные для многих зрителей. «Это все она» не предлагает готовых ответов, оставляя каждому зрителю возможность самостоятельно найти свой путь к пониманию и гармонии в семейных отношениях.

Режиссер
Данил Чащин
В ролях
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Даниил Киселёв
Даниил Киселёв
Денис Власенко
Денис Власенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Тиндер — дело семейное. Рецензия на спектакль «Это всё она» с Викторией Толстогановой

Теме отцов и детей, борьбе поколений, выяснению, в чьё же время трава более изумрудного оттенка и т.п. посвящено достаточно текстов. Это нормально. У подростков играют гормоны, под влиянием которых они хотят снести старый мир, а пожившие родители не понимают, зачем сносить то, что хорошо стоит. Всю историю человечества так и происходит. Поэтому если и идти на подобные постановки, то ради нового взгляда на проблему. Давайте обсудим, подходит ли для этого спектакль «Это всё она» с Викторией Толстогановой в главной роли, режиссёр Данил Чащин.

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