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Марк Робер
Marc Robert
Киноафиша
Персоны
Марк Робер
Марк Робер
Marc Robert
Дата рождения
25 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Марка Робера
Родился 25 января 1973 года. Франция.
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Популярные фильмы
7.6
Кандис Ренуар
(2013)
6.7
Братья
(2024)
5.8
Пока жарит солнце
(2022)
Фильмография Марка Робера
6.7
Братья
Frères
драма
2024, Франция
Смотреть трейлер
5.8
Пока жарит солнце
Tant que le soleil frappe
драма
2022, Франция
5.6
Мой сын
Mon garçon / My Son
драма
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Кандис Ренуар
драма, криминал
2013, Франция
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