Marc Robert
Marc Robert
Persons
Marc Robert
Marc Robert
Marc Robert
Date of Birth
25 January 1973
Age
53 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.7
Frères
(2024)
5.8
Beating Sun
(2022)
Tickets
5.6
Mon garçon
(2017)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2024
2022
2017
All
3
Films
3
Actor
3
6.7
Frères
Frères
Drama
2024, France
Watch trailer
5.8
Beating Sun
Tant que le soleil frappe
Drama
2022, France
Tickets
5.6
Mon garçon
Mon garçon / My Son
Drama
2017, France
Watch trailer
