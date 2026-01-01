Marc Robert

Menu
Date of Birth
25 January 1973
Age
53 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Frères 6.7
Frères Frères
Drama 2024, France
Beating Sun 5.8
Beating Sun Tant que le soleil frappe
Drama 2022, France
Mon garçon 5.6
Mon garçon Mon garçon / My Son
Drama 2017, France
