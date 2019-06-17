В подмосковном селе и усадьбе Ангелово живут две семьи. У профессора Ангелова три дочери: Лида, Вера и Надя, у крестьянина Тимофея Кондратьева три сына: Фёдор, Степан и Павел. 1917 год круто меняет все вокруг. В первом же «классовом» столкновении гибнут и Ангелов, и Кондратьев. Их дети проживают собственную жизнь в соответствии со своей удачей, наклонностями и возможностями: кто-то оказывается в Париже, кто-то в ГУЛАГе, а кому-то суждено стать хранителем родового гнезда. Детские влюбленности оборачиваются то единственным на всю жизнь чувством, то горькой печалью от неразделенной любви. Появляется второе и третье поколение семей Ангеловых и Кондратьевых, и разброс человеческих судеб становится еще шире, превращаясь в захватывающую семейную сагу. Рядом с людьми постоянно присутствуют два оберега: Ангел-хранитель и Волк-оборотень, которые время от времени остерегают или направляют героев на те или иные поступки…