«Ура! Каникулы!»: Рецензия Киноафиши

Ни Петрова, ни Васечкина

Школяру Пашке Карелину совсем не везет в любви. Ну, то есть абсолютно. Причин для этого несколько. Во-первых, возраст. Беда в том, что рыжему, честному и влюбленному от силы двенадцать лет. Тогда как его пассия уже вовсю красит губки и считается старшеклассницей. Во-вторых, рост. Конечно, нигде не сказано, что Ромео обязан быть великаном, но когда Джульетта выше своего ухажера на две головы… В-третьих, гм… Несмотря на свою фамилию, влюбленный Карелин сложения явно не атлетического. Скорее, упитанного. И похож он вовсе не Илью Муромца, а на юного Карлсончика, невесть где потерявшего свой пропеллер.

Кадр из фильма «Ура! Каникулы!»

Тем не менее, Пашка отчаянно верит в чудо. Призвав на помощь технический прогресс, он научился менять тембр голоса – и стал названивать Джульетте, представляясь известным диджеем. Та быстрехонько в его компьютерный баритон влюбилась. Правда – вот ведь незадача! – виртуального общения барышне оказалось мало. Предъявить же себя реального Пашка не мог. К тому же, настали каникулы – и родители силком уволокли безутешного Вертера на горнолыжный курорт. И даже не заметили его страданий. Впрочем, родители вообще мало что замечали. Были заняты собой и какими-то глупостями. Например, папа-искусствовед зачем-то впал в депрессию: из музея, видите ли, кто-то стащил ожерелье царицы Тамары…

Кадр из фильма «Ура! Каникулы!»

Сюжетная формула «ребенок побеждает нехорошего взрослого» (чаще всего, бандита) популярна еще со времен Тома Сойера (или даже еще раньше – с героев Диккенса). В детском кино эта сюжетная схема встречается сплошь и рядом: начиная от «Один дома» и «Вождя краснокожих» и заканчивая фильмами современными: например, «Елки лохматые», «Частное пионерское», «Уроки выживания» и т.д. Той же дорогой пошли и авторы «Каникул». Пошли – да только никуда дойти не сумели.

Кадр из фильма «Ура! Каникулы!»

Позволю себе маленькое лирическое отступление. Конечно, я понимаю, что ругать детское отечественное кино – моветон. Лежачего не бьют. Ситуация с детскими фильмами столь беспросветна, что уже за одно только желание ими заняться можно по праву вручать Оскар. Те же, кто умудрились картину доделать и, тем более, довести ее до проката – без всякого преувеличения герои. Их единицы. Чаще всего детскую аудиторию «потчуют» анимацией или предлагают так называемое «семейное кино» (например, «Супербобровых», к которым малышей и на пушечный выстрел подпускать нельзя). Новых же «Петровых и Весечкиных», новых «Буратин» и «Красных шапочек», «Рыжих, честных, влюбленных» и т.д. кинокомпании стараются избегать. Ибо не выгодно.

Кадр из фильма «Ура! Каникулы!»

Поэтому каждый детский фильм – на вес золота. Тем обиднее, когда вместо золота натыкаешься на позолоченный камушек. Да, «Ура! Каникулы!» сделан с добрыми намерениями, с желанием дарить позитив и хорошее настроение – и с неумением хоть как-то зрителя заинтересовать. В принципе, позиция авторов понятна: они явно ориентировались на ту эстетику и манеру, которая господствовала в детском кино еще лет 30-40 назад. Однако ностальгия – это хорошо. А вот старомодность – плохо. К сожалению, у режиссера Максима Демченко получилось скорее второе, чем первое.

Кадр из фильма «Ура! Каникулы!»

«Ура! Каникулы!» можно смело сравнивать с «Ералашем» - те же расхожие клише, та же атмосфера, та же подача материала. Вот только гротеска и смелости детского киножурнала «Каникулам» явно не хватает. Также не хватает иронии, комичности, оригинальности что ли… Все, что происходит в кадре, мы уже видели сотни раз. Вот только в более ярких вариантах. Про сюжетную схему «малыш против взрослого» я говорила выше. Это очень эффектный, почти беспроигрышный сценарный ход. Но только в том случае, когда он используется убедительно. Здесь же я никак не могла понять: почему два взрослых матерых бандита, совершивших кражу века, не могут справиться с милой девушкой лет семи? Потому что она показала им козу? Мило завизжала? Ну, хорошо, допустим, что эти неандертальцы до смерти боятся детского визга. Но тогда почему чуть позже они ее всё же связали? И сделали это, не вздрогнув? Что изменилось?

Кадр из фильма «Ура! Каникулы!»

В том-то и беда, что не изменилось совсем ничего. Логика и поведение героев просто подгоняются под нужды сценаристов. Почему бандиты не запирают дверь в лесной домик, в котором спрятано сокровище в несколько миллиардов? – потому что ребенок должен легко это сокровище найти. Почему родители не волнуются, что дети куда-то исчезли? – потому что они должны начать волноваться потом. Почему семилетняя девочка оказалась ночью в лесу? – потому что бандит должен за ней погнаться (для динамики фильма нужна погоня). Ну и т.д.

Кадр из фильма «Ура! Каникулы!»

Нет, я понимаю, что у детского фильма свои законы, своя «детская логика». В нем все «понарошку, не всерьез». Но эта «понарошковость» должна вызывать доверие, а выглядеть, как сценарные дыры. Не ясен вопрос и с аудиторией. Малыша лет шести-восьми «страдания юного Вертера» вряд ли тронут. (А уж семейные проблемы Карелиных – тем паче). «Молодежь» лет двенадцати (возраст героя фильма) уже вовсю смотрит комиксы Марвел, для них «Каникулы» – нечто вроде мамонта, раритет из прошлого века. Остается «поросль» лет десяти. Но и тут остается открытым вопрос: почему нужно вести свою «кроху» именно сюда? Почему не на «Моану»?

Ответа нет. Ничего хоть сколько-нибудь оригинального «Каникулы» предложить просто не в силах. Да, фильм получился позитивным, милым и добрым. Но на этом, к сожалению, все. Сделать новых «Петровых и Васечкиных», которых вы будете помнить спустя тридцать лет – не получилось от слова «совсем».

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 8 декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Ура! Каникулы!»