У Веры идеальный брак. Она заботливая домохозяйка и отлично справляется со своей главной задачей – угождать и создавать жизненный комфорт своему мужу Борису, музыканту и преподавателю консерватории. Так бы и жила Вера немного скучной и стабильной жизнью, если бы не младшая сестра Ника, неожиданно и бесцеремонно вторгшаяся в семейную идиллию. Вера не рада неожиданному визиту и не без причины. Они с сестрой стали чужими друг другу после того, как Ника «украла» Верино счастье, отбила у сестры жениха, ее первую «школьную любовь». Теперь Ника рассталась с мужем и снова в «активном поиске». И, как несколько лет назад, выбор Ники вновь падает на избранника Веры. Кажется, эта история повторяется вновь. Но на этот раз Вера не сдается. Она попытается вернуть свое «украденное счастье».