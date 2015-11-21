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Киноафиша Сериалы Сломанные судьбы

Сломанные судьбы (2015 - 2015)

Сломанные судьбы 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодая пара влюбленных – Вера и Рома. Оба они воспитывались в детском доме, а выйдя оттуда, решили создать собственную семью. Вера забеременела, и будущие родители рисуют в своих головах идиллические картины будущего. Но вместо сказочной супружеской жизни Вере достается непростая судьба «сильной женщины», которой приходится взять на себя ответственность за ребенка самостоятельно. Рома попадает за решетку. Спустя некоторое время Вера расстается с ним и выходит замуж за другого мужчину...

В ролях
В ролях
Любовь Германова
Любовь Германова
Павел Савинков
Павел Савинков
Виктор Полторацкий
Антон Шурцов
Антон Шурцов
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Юлия Кудояр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сломанные судьбы - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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