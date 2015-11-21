В центре событий оказывается молодая пара влюбленных – Вера и Рома. Оба они воспитывались в детском доме, а выйдя оттуда, решили создать собственную семью. Вера забеременела, и будущие родители рисуют в своих головах идиллические картины будущего. Но вместо сказочной супружеской жизни Вере достается непростая судьба «сильной женщины», которой приходится взять на себя ответственность за ребенка самостоятельно. Рома попадает за решетку. Спустя некоторое время Вера расстается с ним и выходит замуж за другого мужчину...