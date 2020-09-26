Внешне жизнь Натальи кажется счастливой. Любимый супруг Паша и дочь Виктория — что еще нужно женщине. Но Паша не может жить без риска, в связи с чем постоянно подвергает опасности свою семью. Наталья хочет отсрочить выплату крупного долга своего мужа. Она идет к кредитору — бывшему приятелю супруга Портнову. В окне второго этажа его дома Наталья замечает девочку, которая постоянно сидит дома. Она страдает редким генетическим заболеванием, унаследованным от матери, и не может взаимодействовать с внешним миром.