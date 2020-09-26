Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Дети ветра
1 постер
Киноафиша Сериалы Дети ветра

Дети ветра (2020 - 2020)

Deti vetra 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Внешне жизнь Натальи кажется счастливой. Любимый супруг Паша и дочь Виктория — что еще нужно женщине. Но Паша не может жить без риска, в связи с чем постоянно подвергает опасности свою семью. Наталья хочет отсрочить выплату крупного долга своего мужа. Она идет к кредитору — бывшему приятелю супруга Портнову. В окне второго этажа его дома Наталья замечает девочку, которая постоянно сидит дома. Она страдает редким генетическим заболеванием, унаследованным от матери, и не может взаимодействовать с внешним миром.

В ролях
В ролях
Сергей Гамов
Сергей Гамов
Павел Савинков
Павел Савинков
Алексей Симонов
Алексей Симонов
Наталья Парашкина
Наталья Парашкина
Валентина Панина
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Дети ветра - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше