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Киноафиша Сериалы Чужая женщина

Чужая женщина (2013 - 2013)

Чужая женщина 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Вера считает себя вполне счастливой женщиной, у которой есть любящий муж, хороший дом и достаток. Все в ее жизни мирно и гладко до тех пор, пока в дом не приходит беда. В аварии погибает супруг героини – успешный бизнесмен Дмитрий.

Теперь Вера вдова. Ей предстоит самой справляться с трудностями, управлять бизнесом и поддерживать свекровь. Но беда не приходит одна – оказывается, у погибшего мужа была любовница Юля, и она беременна! Мало того, свекровь, к которой Вера относится как к матери, вдруг начинает опекать Юлю и в конце концов заявляет, что внука она не оставит – ведь он "единственная родная кровиночка в этом мире".

Странно, но именно в этих далеко не радужных обстоятельствах героиня начинает свой путь к настоящему женскому счастью.

В ролях
В ролях
Анастасия Филиппова
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Юлия Кудояр
Андрей Биланов
Ольга Бурлакова
Ольга Бурлакова
Алексей Яровенко
Алексей Яровенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чужая женщина - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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